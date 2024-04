PT escolhe aliado de Cid Gomes como pré-candidato em Fortaleza

O PT escolheu o deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Alece (Assembleia Legislativa do Ceará), como o pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza.

O que aconteceu

O nome de Leitão foi definido em reunião do PT neste domingo (21). Aliado do senador Cid Gomes (PSB), o presidente da Alece deve ter como seu adversário o prefeito José Sarto (PDT), que é próximo de Ciro Gomes (PDT), e deve tentar a reeleição.

Deputado agradeceu o "valioso voto de confiança" do PT. "Vamos à luta, unidos contra o fascismo, o bolsonarismo e a máquina da atual Prefeitura", disse Leitão. Além de Cid, o deputado também é próximo do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Leitão está filiado ao PT há quatro meses

Ele entrou para o partido em evento realizado em dezembro do ano passado. O ato fez parte de um movimento de disputa pela hegemonia do PDT de Ciro no Ceará, desde que as duas legendas romperam regionalmente, nas eleições de 2022.

Em novembro, mais de 40 prefeitos do Ceará pediram desfiliação do PDT após reunião com Cid. Então presidente estadual do partido, Cid havia sido destituído por votação pela executiva nacional pedetista e conseguiu na Justiça retomar o controle local.

Ex-prefeita barrada em evento com Lula

A deputada Luizianne Lins disse que foi impedida de subir ao palco em evento com o presidente. Esse evento foi realizado em janeiro para a assinatura do decreto para criar o primeiro campus do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) no Ceará. Na ocasião, Leitão foi autorizada a ficar ao lado de Lula.

Luizianne afirma ter sido vítima de "violência política". "A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba", disse a assessoria de imprensa dela. A deputada era cotada como pré-candidata do partido em Fortaleza.