Praça da Torre de Pisa ganhará novo museu e pavimentação

PISA, 22 ABR (ANSA) - Um novo museu na Piazza dei Miracoli e a pavimentação em arenito de todas as vias da praça foram as principais novidades divulgadas nesta segunda-feira (22) pela Opera Primaziale Pisana, entidade responsável pela gestão da Torre de Pisa, a respeito dos resultados de obras de restauração em andamento.

"Este trabalho se insere em um quadro de intervenções de manutenção que engaja e engajará a Primaziale Pisana em uma impressionante campanha de projetos de conservação nos próximos dois anos", explicou o presidente da entidade, Andrea Maestrelli.

O plano começa, segundo ele, pelo novo projeto de museu de obras antigas, pré-medievais, que será colocado nos espaços adjacentes ao Camposanto Monumentale, com uma comissão científica presidida por Salvatore Settis e com os projetistas do estúdio Guicciardini&Magni de Florença.

"Ainda está em curso o restauro do jardim da Limonaia, em frente ao arquivo diocesano, construído no final do século 18 com um projeto que relembra o traçado setecentista desenhado segundo o modelo italiano, dividido em avenidas cobertas de gravilha e canteiros diversos", acrescentou Maestrelli.

"Com a prefeitura, estamos desenvolvendo em conjunto um projeto para iniciar uma nova pavimentação da Piazza del Duomo, substituindo as áreas atualmente asfaltadas", concluiu. (ANSA).

