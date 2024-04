Polônia diz que está 'pronta' para receber armas nucleares

VARSÓVIA, 22 ABR (ANSA) - O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou nesta segunda-feira (22) que o país está "pronto" para acolher armas nucleares em seu território.

O chefe de Estado mencionou a prontidão da nação para abrigar o perigoso e poderoso tipo de armamento em uma entrevista ao popular jornal Fakt.

"Caso os nossos aliados decidirem implantar armas nucleares no nosso território, no âmbito da distribuição nuclear para reforçar a segurança do flanco leste da Otan, estaremos preparados", assegurou o mandatário.

Duda ainda alertou que a Rússia vem militarizando cada vez mais a região de Kaliningrado, além de enviar armamentos nucleares para Belarus, grande aliada de Moscou. Os dois territórios fazem fronteira com Varsóvia.

O Kremlin não deixou o assunto sem uma resposta, pois advertiu que, caso precise, vai tomar medidas "necessárias" para "garantir sua segurança".

Apesar das declarações do presidente, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, comentou que se reunirá de forma urgente com Duda para discutir essa questão das armas nucleares.

"Quero saber todos os motivos que levaram o presidente a fazer esta declaração. Me preocupo muito que a Polônia viva em segurança e que esteja bem armada, mas também gostaria que cada iniciativa fosse, antes de qualquer coisa, muito bem preparada por pessoas responsáveis", disse o político.

A Polônia é um dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e uma das principais apoiadoras da Ucrânia no conflito contra a Rússia. (ANSA).

