PlayStation 5 Slim agora tem kit promocional com dois jogos inclusos

A Sony lançou packs promocionais do console PlayStation 5, incluindo dois jogos famosos: Returnal e Ratchet & Clank - Em Uma Outra Dimensão.

Há o kit na versão digital, com o PS5 Edição Digital (modelo slim), ou física, com o PS5 Slim com leitor de disco. Eles saem por R$ 3.532 ou R$ 3.979, respectivamente.

Esta é uma boa oportunidade para quem está pensando em fazer um upgrade de videogame, visto que só o console separado, sem os jogos, chegam a custar mais que isso.

Os jogos

Exclusivos para PlayStation, os dois jogos inclusos nos packs são sucesso de vendas e crítica. Tanto na versão digital ou física, os títulos são os mesmos:

Ratchet & Clank - Em Uma Outra Dimensão: os jogadores são levados para uma aventura cheia de ação em diferentes universos, com gráficos e jogabilidade incríveis, ideal para jogar com toda a família.

Returnal: desafia os fãs de videogame a enfrentarem um ciclo de morte e renascimento em um planeta alienígena hostil; com estilo roguelike, o jogo mistura combate intenso e narrativa misteriosa.

Playstation 5 Slim

A versão mais compacta do PS5 tem a mesma tecnologia de ponta da última geração de consoles, incluindo áudio 3D, gráficos em 4K e gatilhos adaptáveis. Com o benefício de ter volume 30% menor e peso reduzido em até 24%.

Além disso, há maior espaço de armazenamento: 1TB (o PlayStation 5 padrão possui 825 GB disponíveis no SSD).

