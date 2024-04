Mulher suspeita de participar na morte de médico em SBC é presa em bar

A polícia prendeu a mulher suspeita de participar da morte do médico Aurélio Tadeu de Abreu em São Bernardo do Campo (SP).

O que aconteceu

Suspeita foi presa na noite de domingo (21). Ela estava bebendo em um bar e foi detida após uma denúncia anônima, apurou o SBT.

Ela teria confessado participação no roubo, segundo a polícia. A corporação trabalha com a hipótese de que ela planejou o crime com dois comparsas, ainda segundo o SBT.

Mulher era paciente do médico Aurélio Tadeu. Ele fazia procedimentos estéticos dentro da própria casa na rua Agostinho César Bassoli, no bairro Rudge Ramos.

O crime é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). Um terceiro suspeito foi identificado, mas está foragido.

Relembre o caso

Aurélio Tadeu de Abreu foi achado sem camisa, com as mãos amarradas nas costas e uma corda ao redor do pescoço. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar na manhã de sexta (19) após perceberem que o portão da casa do médico estava aberto.

Câmeras de segurança registraram parcialmente a dinâmica do que aconteceu. As imagens mostram o momento em que o médico chega em sua casa no começo da noite e, cerca de uma hora depois, uma mulher vai encontrá-lo no local. Os dois saem juntos da casa e retornam por volta das 21h.

Após retornarem, dois homens são vistos em frente a porta da residência e aguardam do lado de fora por cerca de 30 minutos. Posteriormente, esses indivíduos entram no imóvel.

Suspeito levou carro da vítima. Por volta das 23h de ontem, os suspeitos deixaram a residência. A mulher e um homem saem a pé. O segundo homem leva o veículo do médico que estava na garagem.

A polícia rastreou a localização do carro de Aurélio Tadeu e prendeu um dos homens. Como os suspeitos não tiveram as identidades reveladas, não foi possível localizar suas defesas.