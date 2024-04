Para picar, moer e triturar: miniprocessador está em promoção com 21% OFF

Já pensou em ter um miniprocessador em casa? Esse produto é indicado principalmente para quem deseja otimizar tempo e espaço da cozinha, por conta do seu formato compacto e potência. Serve para picar, triturar e moer pequenas quantidades de alimentos, a fim de preparar diferentes pratos e lanches, como temperos, recheios e pastas.

Um dos modelos que fazem sucesso na Amazon, parceira do UOL, é da marca Oster, que registrou mais de cem compras só no mês passado. Ele conta com mais de 800 avaliações de consumidores. Em geral, os compradores elogiam a capacidade do produto de picar alimentos e há até quem brinque que "tritura até pensamento". Quer saber se esse miniprocessador vale a pena para você? Veja a seguir o que ele tem de bom e confira comentários de quem o comprou.

O que este miniprocessador tem de bom?

Promete picar, moer e triturar alimentos com rapidez.

Serve até para alimentos mais duros.

Tem um motor de 125 W e capacidade de 700 ml.

Dá para escolher entre duas velocidades: alta e baixa.

Segundo o fabricante, pode bater claras em neve, purês e patê, sem perder o ponto.

Conta com a função pulsar.

É desmontável, o que facilita na hora da limpeza.

Possui lâminas inox, que duram por mais tempo e podem ser levadas à máquina lava-louças.

Tem o tamanho de uma mão aberta, aproximadamente.

As dimensões são: 22 cm x 14 cm x 20 cm.

O que diz quem o comprou?

O miniprocessador da Oster tem nota média de 4,6 (do total de cinco). Leia algumas avaliações:

Perfeito. Tritura tudo.

Juliana S R Alves

Maravilhoso. Produto excelente. Corta até pensamento. Muito bom.

Eliana Mara Pereira Pereira

Prático e eficaz. Atende perfeitamente às necessidades do dia a dia na cozinha.

Katia Pires



Adorei o produto. Ótimo custo-benefício. Boa potência e o tamanho do recipiente é perfeito.

Maria Costa

Muito fácil de usar e limpar. Ocupa pouco espaço. Adorei.

Denise

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticam o ruído do aparelho quando está em funcionamento e o tamanho. Veja abaixo:

O produto é ótimo. O único defeito é que é bem barulhento.

Júlia

Muito pequeno, mas funciona muito bem. Mas se for fazer receita que usa muita coisa, esquece, impossível.

Avaliação anônima na Amazon

