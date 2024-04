Minério de ferro cai com menor esperança de estímulo na China e alta de estoques portuários

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta segunda-feira, pressionados pela diminuição das esperanças de mais estímulos na China, principal mercado consumidor do minério, e por altos estoques nos portos e riscos de uma possível intervenção governamental após uma alta de preços na semana passada.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,06%, a 866,5 iuanes (119,63 dólares) a tonelada, após um aumento de mais de 5% na semana passada.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, recuava 0,34%, a 116,05 dólares a tonelada.

Os preços do minério de ferro provavelmente se consolidarão no curto prazo, conforme persiste a incerteza sobre o quanto a produção de metal quente pode aumentar ainda mais, disseram analistas da Everbright Futures em uma nota.

"A principal força motriz por trás da recuperação dos preços na semana passada foram o fator macroeconômico e os fundamentos que tiveram melhora marginal", disseram eles, referindo-se à melhora das margens do aço e da confiança do mercado e à contínua desestocagem de produtos siderúrgicos.

A China manteve inalteradas as taxas de empréstimo de referência em uma fixação mensal, em linha com as expectativas do mercado, já que os dados econômicos do primeiro trimestre, melhores do que o esperado, eliminaram a urgência de Pequim em revelar novos estímulos monetários para ajudar na recuperação econômica.

Os estoques de minério de ferro nos principais portos pesquisados pela Mysteel subiram 0,5% em relação à semana anterior, para 145,59 milhões de toneladas em 19 de abril, segundo dados da consultoria.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian também recuaram, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 0,86% e 0,73%, respectivamente.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)