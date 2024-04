Lula diz que Brasil vai crescer mais do que "falaram até agora"

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o Brasil vai crescer neste ano mais do que "falaram até agora", além de gerar mais empregos do que o esperado e ter alta da massa salarial acima da expectiva, mencionando o novo programa de crédito para micro e pequenos negócios Acredita como o início de um futuro promissor.

"Quero alertar aos pessimistas: esse país vai crescer esse ano mais do que vocês falaram até agora. Os empregos vão ser gerados mais do que vocês imaginaram até agora. A massa salarial vai crescer mais do que vocês falaram até agora", disse Lula durante o lançamento do programa, no Palácio do Planalto.

Segundo a última pesquisa Focus conduzida pelo Banco Central com analistas, divulgada na semana passada, a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 é de 1,95%.

A equipe técnica do Ministério do Fazenda prevê um crescimento de 2,2% para o ano, com o ministro da pasta, Fernando Haddad, já tendo dito anteriormente que acredita que a estimativa pode subir para 2,5%.

O programa Acredita pretende fornecer crédito com o objetivo de estimular a geração de renda e empregos e promover o crescimento econômico, de acordo com o Ministério da Fazenda. O programa é estruturado em quatro pilares, que abrangem demandas de microcrédito, crédito imobiliário e projetos sustentáveis.

No evento, Lula afirmou que, com o programa, o governo está preparando terreno para que as pessoas tenham acesso a crédito independentemente do valor, origem social e tamanho do negócio.

"Não tem mais nada imprescindível para uma sociedade se desenvolver do que ter condições de oportunidade e de crédito", afirmou o presidente, acrescentando esperar que o programa de crédito seja um "pontapé" para que o Brasil deixe de ser um país que dependa eternamente do Bolsa Família.

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Fernando Cardoso, em São Paulo)