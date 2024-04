'Criminalidade se dá no mundo virtual', diz Lewandowski ao defender mudança

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu uma atualização na gestão da Segurança Pública do Brasil, com mais poderes ao governo federal.

O que aconteceu

"Hoje, a criminalidade se dá fundamentalmente no mundo virtual", disse Lewandowski. Segundo ele, a situação exige uma visão menos compartimentada do tema do que a que existe hoje. A declaração ocorreu em São Paulo, durante evento da Esfera Brasil.

Ministro defende fundo federal de segurança. Para Lewandowski, a criação de uma estrutura semelhante à que existe na Educação e na Saúde permitiria à União aparelhar a polícia e realizar outros investimentos importantes para o combate ao crime.

Necessidade de mudança constitucional para dar mais poder à União na segurança pública. "O modelo de segurança pública que concebemos na Constituição de 1988, há 35 anos, alterou-se fundamentalmente. Este modelo tem de ser modificado, por meio de uma alteração constitucional, dando mais poderes à União para fazer um planejamento nacional de caráter compulsório para os demais órgãos de segurança, sobretudo quanto às diretrizes fundamentais", declarou o ministro do governo Lula.

Lewandowski também defendeu que o Congresso aprove a Lei das Fake News e a regulamentação ligada à inteligência artificial. Segundo ele, a aprovação dos textos será importante para o desenvolvimento do país nos próximos anos.

Lava Jato causou "apagão das canetas", diz presidente do TCU (Tribunal de Contas da União). Em sua fala, Bruno Dantas afirmou que a situação se caracteriza pelo medo dos gestores públicos de tomar decisões pelas quais possam ser responsabilizados criminalmente depois. Para resolver o problema, o órgão tem mediado conversas entre administradores públicos e empresários.

Minas e Energia

"Biocombustíveis são para o Brasil o que petróleo é para Arábia Saudita", afirma ministro de Minas e Energia. Segundo Alexandre Silveira, não há nenhuma contradição entre enxergar isso como a vocação do país e investir na exploração de petróleo no litoral amazônico — medida que é vista com desconfiança por ambientalistas. A plateia de empresários o aplaudiu pela fala.

Seminário reúne lideranças políticas e econômicas na Zona Sul de São Paulo. Batizado de "Brasil Hoje 2024", o evento foi organizado pela Esfera Brasil, entidade que se diz independente, apartidária e criada para fomentar o debate sobre o país. A programação de debates se estende até o fim da tarde de hoje.

"Diálogos sobre o Brasil". Esse foi o tema do debate entre Lewandowski, Silveira e Dantas. O encontro teve mediação do publicitário Nizan Guanaes.

Segunda mesa do dia reúne José Dirceu e Aldo Rebelo (PDT). Ambos foram ministros em gestões petistas, mas hoje estão em campos opostos. Dirceu segue no PT, e Rebelo se tornou secretário de relações internacionais do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.