Itália registra maior déficit fiscal da União Europeia

ROMA, 22 ABR (ANSA) - A Itália encerrou 2023 com um déficit fiscal de 7,4% do produto interno bruto (PIB), número mais alto em toda a União Europeia.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que fez uma correção de 0,2 ponto percentual na cifra que havia sido publicada em 5 de abril (7,2% do PIB).

Após a Itália, os países com maiores déficits na UE em 2023 foram Hungria (6,7%) e Romênia (6,6%) - a média da zona do euro é de 3,6%, e do bloco, de 3,5%. Ainda assim, o índice italiano sofreu queda de 1,2 ponto percentual em relação a 2022 (8,6%).

Já a dívida pública do país chegou a 137,3% do PIB no ano passado, contra 140,5% de 2022.

"É absolutamente inaceitável que a Itália registre um déficit de 7,4% do PIB. É um claro sintoma do fracasso da política econômica do governo Meloni", criticou o deputado de oposição Angelo Bonelli, da Aliança Verdes e Esquerda. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.