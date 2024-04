Itália elege esgrimista e saltador como porta-bandeiras em Paris

ROMA, 22 ABR (ANSA) - A esgrimista Arianna Errigo e o saltador Gianmarco Tamberi serão os porta-bandeiras da Itália na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 26 de julho.

A escolha dos dois atletas foi anunciada nesta segunda-feira (22) pelo presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò.

Com 35 anos, Errigo é uma das maiores esgrimistas da história da Itália e conta com três medalhas em Olimpíadas: ouro no florete por equipes e prata no florete individual em Londres 2012 e bronze no florete por equipes em Tóquio 2020.

Além disso, ostenta 22 medalhas em mundiais (10 de ouro, sete de prata e cinco de bronze) e 19 em campeonatos europeus (12 de ouro, três de prata e quatro de bronze).

"Meu coração está cheio de alegria. Sabe quando você não acredita nem depois que te contam?", escreveu a esgrimista nas redes sociais.

Tamberi, por sua vez, tem 31 anos e foi campeão olímpico no salto em altura em Tóquio, ocasião em que dividiu o ouro com Mutaz Essa Barshim, do Catar. O italiano também é campeão mundial e europeu na modalidade.

"Eu não poderia receber notícia mais bela, representar a expedição italiana nos Jogos de Paris me enche de orgulho", afirmou o saltador à ANSA.

A Itália vem de sua melhor participação na história das Olimpíadas, com 40 medalhas (10 de ouro, 10 de prata e 20 de bronze) em Tóquio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.