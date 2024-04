Ibovespa sobe com suporte de Petrobras, mas Vale limita ganhos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, impulsionado pelo avanço das ações da Petrobras diante da expectativa pelo pagamento de dividendos extraordinários, mas limitado por perdas da Vale.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,35%, a 125.556,35 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 126.081,14 pontos. Na mínima, a 124.633,03 pontos.

O volume financeiro somava 18,4 bilhões de reais antes dos ajustes finais.