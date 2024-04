Ibovespa avança na abertura com exterior favorável

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés de alta nesta segunda-feira, em sessão positiva para mercados globais diante do alívio das tensões no Oriente Médio, em semana também marcada por balanços de primeiro trimestre de empresas no Brasil e nos Estados Unidos.

Às 10h04, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,18%, a 125.351,55 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, tinha acréscimo de 0,05%, a 126.870 pontos.

(Por Patricia Vilas Boas)