Governo deve fechar texto da regulamentação da reforma tributária nesta semana

(Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo deve fechar o texto dos projetos de lei para a regulamentação da reforma tributária nesta semana, permitindo que sejam enviados ao Congresso também nos próximos dias.

Em entrevista à CNN Brasil, Padilha ainda afirmou que o governo acredita que a regulamentação possa ser aprovada até o fim do mandato dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, previsto para fevereiro do próximo ano.

(Por Fernando Cardoso)