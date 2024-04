Glioblastoma: câncer de marido de Fabiola Andrade é um dos mais letais

Em entrevista ao UOL, a repórter e comentarista Fabiola Andrade contou como foram os últimos dias de vida do marido Eduardo Azevedo, 47. Ele foi diagnosticado com glioblastoma grau quatro, um câncer localizado no cérebro.

Por que a doença é tão agressiva?

O glioblastoma é um dos tipos mais letais de tumor. Poucos medicamentos são eficazes para combater a doença.

O tumor cresce e consegue destruir os tecidos cerebrais saudáveis. Este fator é um dos que o faz ser classificado como agressivo.

Ele é considerado um tumor primário, na qual a origem se dá nas células cerebrais. O oposto é quando o câncer sofre metástase e só depois chega ao cérebro.

Tumor cerebral mais comum, o glioblastoma é oriundo de células do tecido cerebral, chamadas de gliais. Elas protegem e nutrem os neurônios.

Câncer pode confundir com sinais de AVC

Diferentemente do AVC, o glioblastoma costuma se desenvolver de maneira progressiva, enquanto o acidente vascular cerebral tende a ocorrer de forma súbita.

Os principais sintomas são:

Dor de cabeça

Náusea

Vômito

Crises convulsivas

Visão turva

Alterações neurológicas focais (na fala, por exemplo, ou na compreensão)

Perda de força (especialmente em um dos lados do corpo)

O que se sabe sobre o glioblastoma

Nos últimos 20 anos, o entendimento sobre os mecanismos de funcionamento do tumor está aumentando entre os especialistas, mesmo com um prognóstico não tão positivo.

O padrão atual de tratamento é a remoção cirúrgica do tumor, seguida de quimioterapia com temozolomida, radioterapia e nitrosoureias (como lomustina). Estudos recentes investigam duas substâncias que conseguiram inibir a proliferação dessas células tumorais.

A estimativa de novos casos é de 11.490 ao ano, segundo o Inca, em 2020. Os tumores do sistema nervoso central, na qual o glioblastoma faz parte, representam de 1,4 a 1,8% de todos os tumores malignos no mundo. Cerca de 88% deles estão localizados no cérebro.

* Com informações de reportagem de Juliana Conte, publicada no site de Drauzio Varella, no dia 05/10/2023.