Gastos militares globais subiram 7% em 2023 em meio a conflitos, diz instituto Sipri

ESTOCOLMO (Reuters) - Os gastos militares globais cresceram 7%, chegando a 2,43 trilhões de dólares em 2023, o maior aumento anual desde 2009, à medida que a paz e a segurança internacionais se deterioraram, disse um importante instituto nesta segunda-feira.

O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) afirmou em um comunicado que Estados Unidos, China e Rússia foram os que mais gastaram em 2023.

Nan Tian, pesquisador sênior do Programa de Gastos Militares e Produção de Armas do Sipri, declarou: "Os Estados estão priorizando a força militar, mas correm o risco de uma espiral de ação-reação no cenário geopolítico e de segurança cada vez mais volátil".

O Sipri disse que a Rússia aumentou os gastos em 24%, para um valor estimado de 109 bilhões de dólares. A Ucrânia aumentou os gastos em 51%, chegando a 65 bilhões de dólares, e recebeu pelo menos 35 bilhões de dólares em ajuda militar de outros países.

"Combinados, essa ajuda e os gastos militares da própria Ucrânia foram equivalentes a cerca de 91% dos gastos russos", disse o instituto.

Segundo o Sipri, os gastos dos países membros da Otan totalizaram 55% dos gastos mundiais.

"Para os países europeus da Otan, os últimos dois anos de guerra na Ucrânia mudaram fundamentalmente a perspectiva de segurança", disse o pesquisador do Sipri Lorenzo Scarazzato.

"Essa mudança na percepção das ameaças se reflete no aumento da parcela do PIB direcionada aos gastos militares, com a meta da Otan de 2% sendo vista cada vez mais como uma linha de base e não como um limite a ser alcançado."

Os países membros da Otan devem reservar pelo menos 2% do produto interno bruto para gastos com defesa da aliança.

O Sipri disse que a maioria dos membros europeus da Otan aumentou esses gastos. Os EUA aumentaram em 2%, para 916 bilhões de dólares, o que representa cerca de dois terços do total de gastos militares da Otan.

As alterações percentuais são expressas em termos reais, a preços constantes de 2022, acrescentou o Sipri.

(Reportagem de Anna Ringstrom)