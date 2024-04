Exército alemão treinará como em tempos de guerra, diz general

BERLIM, 22 ABR (ANSA) - As Forças Armadas da Alemanha afirmaram nesta segunda-feira (22) que os exercícios militares vão ser desempenhados como em tempos de guerra.

O general Carsten Breuer, chefe do Estado-Maior da Bundeswehr, ainda alertou em uma coletiva de imprensa em Berino que os cidadãos alemães verão mais tropas do que normalmente acontece.

"Os exercícios militares terão um impacto na vida quotidiana da Alemanha. O exército precisa praticar, praticar e praticar.

Nós devemos trabalhar como em tempos de guerra", afirmou.

O militar acrescentou que Berlim possui um "papel fundamental" nos exercícios denominados "Quadriga", realizados juntamente com seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A Alemanha contribui com cerca de 12 mil soldados e por volta de três mil veículos.

"Os exercícios também serão decisivos para futuro, como dissuasor de qualquer agressor", analisou o comandante da Otan, Alexander Sollfrank. (ANSA).

