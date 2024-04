Europa é continente que se esquenta mais rápido, diz estudo

ROMA, 22 ABR (ANSA) - A Europa é o continente que está se esquentando mais rapidamente, com um aumento de temperatura que chega ao dobro da média global.

É o que diz um relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), sistema de observação da Terra da União Europeia, e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

De acordo com o documento, os três anos mais quentes na história europeia forem registrados entre 2021 e 2023, enquanto os 10 primeiros no ranking ocorreram a partir de 2007, enquanto a mortalidade ligada ao calor no velho continente aumentou 30% nas últimas duas décadas.

O estudo também aponta que as geleiras dos Alpes perderam 10% do volume no biênio 2022-23, enquanto a extensão do gelo marinho no Ártico europeu permaneceu abaixo da média durante a maior parte do ano passado.

O único aspecto positivo do relatório diz respeito à produção de energia renovável no continente, com o índice recorde de 43% do total em 2023, contra 36% de 2022. Com isso, a Europa já acumula dois anos seguidos com as fontes limpas à frente dos combustíveis fósseis. (ANSA).

