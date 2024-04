Drones navais baratos da Ucrânia mudaram a natureza da guerra contra a Rússia

Nas águas tranquilas de um lago, uma pequena embarcação cinza navega de um lado ao outro. É um dos drones navais ucranianos que permitiram a esse país, que não conta com navios de guerra, enfrentar a poderosa frota russa no mar Negro.

Da margem, um soldado pilota os movimentos da embarcação.

"Treze" - seu nome de guerra - faz uma demonstração do Magura V5, um drone naval de fabricação ucraniana, à qual a AFP foi convidada, em um local não divulgado a pedido do Exército.

"Alcança até 80km/h e pode levar uma ogiva de 320 quilos" de explosivos, explica o militar do Serviço de Inteligência ucraniano, uma estrutura conhecida por suas operações ousadas contra a Rússia, frequentemente com drones aéreos ou navais.

É com esse tipo de aparelho de 5 metros de comprimento com o qual a Ucrânia conquistou diversas vitórias frente à poderosa frota russa no mar Negro. É o único grande sucesso do Exército ucraniano desde o final de 2022.

No total, Kiev afirma ter destruído 30% dos navios de guerra russos, incluindo o patrulheiro Sergei Kotov, destruído em 5 de março, a corveta lança-mísseis Ivanovets, atingido em 1º de fevereiro, e o Caesar Kunikov, destruído treze dias depois em frente à Crimeia.

Segundo a Marinha ucraniana, estas vitórias obrigaram os navios russos a se retirar para portos mais a leste e inclusive no Mediterrâneo.

"Com um pequeno número de drones navais, paralisamos a frota inimiga", se orgulha "Treze".

"Se abrirem hoje um mapa do Mar Negro, não verão nenhum navio de guerra russo", afirma.

- Simples e barato -

Equipado com uma hélice idêntica a de uma moto aquática e uma lataria de alumínio, o Magura V5 é simples e muito barato de fabricar.

"Comparado ao preço de um navio de guerra, pode-se dizer que o drone é de graça", diz.

Uma análise compartilhada por Huseyn Aliyev, especialista em Leste Europeu da Universidade de Glasgow. Em comparação aos navios russos, os drones "não custam nada", diz à AFP o pesquisador, que descreve "uma situação muito incomum que nunca ocorreu" em nenhum outro conflito.

Para Aliyev, o número de drones envolvidos em operações terrestres e marítimas aumentaram "incrivelmente" nos dois anos anos de invasão russa da Ucrânia.

"Provavelmente é a arma número um atualmente, mais importante que a artilharia e os veículos blindados", afirma.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, referiu-se recentemente ao Magura V5, afirmando que com esse tipo de aparelhos, a Rússia "compreende que a agressão (à Ucrânia) tem um preço".

Em fevereiro, Zelensky assinou um decreto para a criação de uma divisão de drones dentro das Forças Armadas ucranianas.

Segundo Aliyev, os drones marítimos deram à Ucrânia uma "vantagem considerável" e uma experiência "que nenhum outro país possui".

O arsenal de Kiev inclui toda uma gama de aparelhos não tripulados, como submarinos e lanchas.

"Não dependemos de ninguém e ninguém afundou tantos barcos como nós", assegura Treze.

"Estamos um passo à frente, embora a guerra evolua constantemente", avalia.

O militar afirma que os russos estão tentando encontrar uma solução para conter e destruir os Magura V5.

"Isso é apenas o início da guerra dos drones", assegura.

