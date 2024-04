Dois homens serão processados no Reino Unido por espionar para China

Dois homens, de 29 e 32 anos, suspeitos de espionar para a China no Reino Unido entre o final de 2021 e fevereiro de 2023, serão processados após serem formalmente acusados, anunciou a polícia de Londres nesta segunda-feira (22).

Christopher Cash e Christopher Berry são acusados de obter, coletar, registrar, gravar, publicar ou comunicar documentos ou informações "que se acredita serem direta ou indiretamente úteis para um inimigo", de acordo com a Scotland Yard.

Ambos devem comparecer a um tribunal de Londres na sexta-feira, de acordo com a polícia e os promotores britânicos.

O comando de contraterrorismo da polícia, que é responsável por questões de espionagem, anunciou em setembro passado, sem revelar seus nomes, a prisão em 13 de março de 2023 de dois homens de 20 e 30 anos na região de Oxford e Edimburgo.

De acordo com relatos da imprensa na época, um deles, Christopher Cash, havia tido contato com parlamentares do Partido Conservador, no poder, enquanto trabalhava como assistente parlamentar.

Sem querer entrar em detalhes sobre a investigação, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que havia reclamado com seu homólogo chinês, Li Qiang, sobre a "interferência" da China no Parlamento de Westminster.

A China, por sua vez, negou as acusações e denunciou uma "farsa política".

Depois de um bom momento, desejado pelo então primeiro-ministro David Cameron em 2015, as relações entre Londres e Pequim têm se deteriorado significativamente nos últimos anos.

Os dois países têm várias posições divergentes, notadamente sobre a repressão do movimento pró-democracia em Hong Kong, uma ex-colônia britânica, bem como sobre o destino da minoria muçulmana uigur na região de Xinjiang ou acusações de violações de direitos humanos no Tibete.

