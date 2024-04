De Jong vai desfalcar Barça no restante da temporada mas deve jogar Eurocopa pela Holanda

O meio-campista holandês Frenkie de Jong vai perder o restante da temporada no Barcelona devido a uma lesão no tornozelo ocorrida no domingo, na derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, embora a imprensa espanhola garanta que o jogador poderá disputar a Euro-2024.

"Os exames realizados nesta segunda-feira (22) confirmaram que o jogador da equipe principal Frenkie De Jong sofreu uma entorse no tornozelo direito", informou o clube catalão num breve comunicado.

"É um desfalque e sua evolução determinará a sua disponibilidade", acrescentou o Barça, sem dar mais detalhes.

A imprensa espanhola garante, no entanto, que o jogador da seleção holandesa não voltará a atuar pelo seu time até o final da temporada, embora possa estar recuperado para disputar a Eurocopa na Alemanha (de 14 de junho a 14 de julho).

De Jong, de 26 anos, se machucou no domingo em um choque com o volante uruguaio Federico Valverde no primeiro tempo e precisou ser substituído.

O meio-campista holandês havia voltado a jogar no dia 10 de abril, após se recuperar de outra lesão no mesmo tornozelo.

A Holanda disputará a Eurocopa no grupo D, junto com França, Áustria e Polônia.

