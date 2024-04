Coreia do Norte dispara mísseis em novo teste, diz Seul

PEQUIM, 22 ABR (ANSA) - A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (22) pelo menos "um míssil balístico não identificado" em direção ao Mar do Japão, informou o Comando Conjunto do Estado-Maior da Coreia do Sul.

Em comunicado, os militares de Seul não forneceram detalhes sobre a operação, pois "a análise está em andamento".

Este é o mais recente de uma série de testes realizados por Pyongyang e acontece após o de um porta-aviões balístico de alcance intermédio equipado com uma ogiva hipersônica.

O regime de Kim Jong-un manteve um ritmo acelerado de testes de armas nos últimos meses, à medida que continua a expandir as suas capacidades militares no meio de um impasse negocial e diplomático com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

No último sábado (20), inclusive, os norte-coreanos anunciaram um teste no dia anterior de um míssil de cruzeiro "de grande dimensão" e outro antiaérea na costa oeste do país, em direção ao Mar do Japão.

Os militares sul-coreanos também relataram ter detectado os preparativos do Norte para lançar o seu segundo satélite espião militar, mas até o momento não havia sinais de um lançamento iminente.

Alguns especialistas alertaram para grandes provocações do país devido a aniversários importantes no calendário norte-coreano: 15 de abril marcou o aniversário do fundador do Estado e avô de Kim, o "eterno presidente" Kim Il-sung, enquanto o dia 25 deste mês celebra a fundação do "primeiro núcleo revolucionário das forças armadas". (ANSA).

