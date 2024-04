Coreia do Norte dispara mísseis balísticos, dizem Coreia do Sul e Japão

Por Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou "vários" mísseis balísticos de curto alcance na segunda-feira em direção ao mar ao largo de sua costa leste, disseram os militares da Coreia do Sul, atraindo uma rápida condenação de Seul, que considerou o disparo uma grave ameaça à estabilidade na península coreana.

Um alerta do governo japonês e sua guarda costeira também informou que a Coreia do Norte havia disparado o que parecia ser um míssil balístico. O projétil parece ter caído fora da área da zona econômica exclusiva do Japão, segundo a emissora NHK.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o Norte lançou o que suspeitava ser vários mísseis balísticos de curto alcance de perto de sua capital, Pyongyang. Os mísseis voaram cerca de 300 quilômetros e aterrissaram no mar.

As informações sobre o lançamento foram divulgadas no momento em que a Coreia do Sul informou que seu principal oficial militar, o almirante Kim Myung-soo, recebeu o comandante do Comando Espacial dos Estados Unidos, general Stephen Whiting, na segunda-feira, para discutir o desenvolvimento de satélites de reconhecimento da Coreia do Norte e a crescente cooperação militar entre Pyongyang e Moscou.

Após uma cúpula entre os líderes dos dois países em setembro, a Coreia do Norte foi suspeita de fornecer armas e munições à Rússia para a invasão da Ucrânia, embora ambos neguem essa alegação.

Acredita-se que a Coreia do Norte esteja se preparando para lançar outro satélite espião, depois de colocar em órbita um satélite de reconhecimento em novembro.

A Coreia do Norte disse na semana passada que havia disparado um míssil de cruzeiro estratégico para testar uma ogiva grande e um novo míssil antiaéreo.

No início de abril, a Coreia do Norte disparou um novo míssil hipersônico de alcance intermediário como parte do desenvolvimento de mísseis de combustível sólido para todos os alcances de seu arsenal, supervisionado por seu líder, Kim Jong Un.

"A Coreia do Norte está empenhada no rápido desenvolvimento de armas, não apenas para obter vantagens militares, mas também para a legitimidade política tecno-nacionalista do regime de Kim", disse o professor Leif-Eric Easley, da Universidade Ewha, em Seul.

(Reportagem de Hyunsu Yim em Seul e Rocky Swift em Tóquio)