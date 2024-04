Conab: Pelo arco Norte saiu 43,3% do milho e 35,3% da soja exportados no 1º tri

São Paulo, 22 - Pelos portos do Arco Norte saíram 43,3% das exportações de milho do Brasil no primeiro trimestre do ano, segundo o Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em igual período do ano anterior, a movimentação do cereal pelo Arco Norte representou 36,2% do total. Depois, aparece o porto de Santos, com 32% da movimentação contra 25% no mesmo período do exercício passado; seguido do porto de Paranaguá, com 4% contra 18,8% do ano passado; enquanto pelo porto de São Francisco do Sul saíram 15,1% dos volumes embarcados contra 11,5% em igual período do exercício anterior. Segundo a Conab, os Estados que mais exportaram milho no período foram Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Maranhão.Em relação à soja, ainda conforme a estatal, pelos portos do Arco Norte saíram 35,3% das exportações nacionais, contra 37,5% do exercício passado. Por Santos foram escoados 35,9%, contra 43,3% do exercício anterior. Por Paranaguá saiu 16% do montante nacional contra 8,7% do mesmo período do ano anterior, e pelo porto de São Francisco foram escoadas 6,8% contra 3,7% do ano anterior. "A origem das cargas para exportação ocorreu, prioritariamente, dos estados de Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul", informou.