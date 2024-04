China mantém taxas de empréstimo de referência, em linha com expectativas

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China manteve as taxas de referenciais de empréstimos em uma fixação mensal nesta segunda-feira, em linha com as expectativas do mercado.

A taxa primária para empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,95%.

Em uma pesquisa da Reuters com 30 observadores do mercado realizada na semana passada, todos os entrevistados esperavam manutenção das taxas.

A decisão sobre a taxa LPR ocorre depois que a China divulgou dados econômicos animadores sobre o primeiro trimestre, o que elimina a urgência de Pequim em liberar estímulos monetários para ajudar na recuperação econômica.

Enquanto isso, o enfraquecimento do iuan, a incerteza quanto ao momento do primeiro corte da taxa de juros pelo Federal Reserve e a queda das margens líquidas de juros dos bancos comerciais continuam a restringir os esforços de flexibilização.

Com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre excedendo a meta anual de "cerca de 5%", analistas de mercado e operadores esperam que a postura de política monetária permaneça inalterada na próxima reunião do Politburo.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China tem como base a LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

(Reportagem de Winni Zhou e Tom Westbrook)