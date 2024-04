Casa Branca considera alívio imigratório para cônjuges de cidadãos norte-americanos

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca estuda maneiras de fornecer status legal temporário e licenças de trabalho para imigrantes ilegais que são casados com cidadãos norte-americanos, disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira, medida que pode dar força aos democratas antes das eleições de novembro.

Parlamentares democratas e grupos ativistas têm pressionado o presidente, Joe Biden, a adotar medidas de proteção de imigrantes ilegais no país, enquanto o democrata simultaneamente considera ações para reduzir cruzamentos ilegais na fronteira.

A imigração tornou-se uma das principais preocupações dos eleitores, especialmente entre republicanos, na eleição de 5 de novembro que terá Biden contra seu antecessor republicano, Donald Trump. Trump acusa as políticas menos restritivas de Biden de terem levado a um crescimento na imigração ilegal.

A Casa Branca considerou nos últimos meses a possibilidade de ações para bloquear imigrantes na fronteira com o México caso os cruzamentos ilegais cheguem a um certo patamar, algo criticado por alguns democratas e ativistas.

O governo Biden também examinou a possibilidade de usar "liberdade condicional" para cônjuges de cidadãos norte-americanos, afirmaram as fontes, que pediram anonimato.

O status temporário daria acesso a licenças de trabalho e, possivelmente, um caminho para cidadania. Nenhuma das ações é iminente ou está finalizada, afirmaram as fontes.

