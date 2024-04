Cantor francês Kendji Girac gravemente ferido em ataque a tiros

O cantor Kendji Girac, vencedor da versão francesa do programa 'The Voice', foi gravemente ferido por um tiro nesta segunda-feira (22), mas sua vida não está em perigo, informaram fontes próximas ao caso.

O intérprete de sucessos como "Color Gitano" e "Andalouse", que acumulam centenas de milhões de visualizações no YouTube, foi atingido por um tiro no peito, segundo as mesmas fontes.

A polícia foi alertada durante a madrugada sobre um homem gravemente ferido em uma área reservada a ciganos nômades em Biscarrosse, sudoeste da França.

Embora em um primeiro momento tenha sido anunciado que ele estava entre a vida e a morte, fontes próximas à investigação e dos bombeiros afirmaram que ele nunca correu perigo.

As causas do ataque não foram determinadas, mas os investigadores não descartam nenhuma pista.

Kendji Maillé, seu nome verdadeiro, nasceu há 27 anos em Périgueux, sudoeste da França, em uma família de origem cigana catalã.

Ele virou uma estrela "um pouco por acidente", como já contou, quando em agosto de 2013 seu tio publicou um vídeo em que tocava no violão uma versão de "Bella", do rapper Gims.

Kendji Girac venceu a edição de 2014 do programa 'The Voice'.

