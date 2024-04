Cachorro ataca menina de 12 anos em sala de aula no interior de Goiás

Do UOL, em São Paulo

Um cachorro atacou e mordeu uma aluna em uma escola estadual de Goiás na manhã de hoje.

O que aconteceu

Menina de 12 anos está bem. A criança, identificada como M. M. S., foi atendida pelos bombeiros na escola e então levada à UPA de Mineiros (GO). O caso ocorreu na Escola Estadual Arquilino Alves De Brito.

Cachorro "aparece habitualmente" em escola. O animal de rua avançou em três estudantes, mas só conseguiu morder uma. As outras duas alunas ficaram com seus "uniformes avariados", segundo a Secretaria da Educação de Goiás, que vê o caso com "surpresa".

O animal foi recolhido pelos bombeiros. Segundo a corporação, o cachorro aparenta ser fruto de um cruzamento das raças pitbull e fila brasileiro. Ele será acolhido por uma ONG da cidade, que não teve o nome divulgado.

Com Estadão Conteúdo