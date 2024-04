Preserva memória e reduz risco de AVC: os benefícios do camarão à saúde

O camarão não é apenas delicioso, mas também um fruto do mar rico em diversos nutrientes importantes para a saúde e o bem-estar.

Entre as suas vantagens está o fato de ele ser um ótimo aliado para a dieta de perda de peso, além de apoiar a saúde do coração e dos olhos.

A seguir, veja os benefícios de consumir o crustáceo.

Benefícios do camarão

1. Auxilia no controle do peso

O camarão é um ótimo alimento para quem precisa reduzir a ingestão calórica. Para se ter ideia, comparado a um bife bovino, que contém, em média, 222 kcal em 100 g, o camarão contém apenas 90 kcal na mesma porção, de acordo com a Taco (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos).

Nessa quantidade, o crustáceo também fornece 19 g de proteínas, portanto, tem elevado teor proteico, que ajuda a promover saciedade e o ganho de massa muscular. Mas é importante fazer preparos saudáveis com o alimento para não torná-lo um prato calórico e cheio de gordura, como no caso de frituras e molhos cremosos.

2. Ajuda no bom funcionamento do cérebro

Um estudo publicado pela Neurology mostra que comer frutos do mar, incluindo o camarão, pelo menos uma vez por semana está associado a uma menor diminuição da memória e da velocidade de processamento mental.

A pesquisa reforça que o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos poli-insaturados, como o ômega 3 e o ômega 6, podem ter uma relação positiva entre fatores dietéticos e transtornos cognitivos tardios na proteção da cognição. Damaris Braga, nutricionista

O camarão também fornece vários outros nutrientes importantes para o bom funcionamento do cérebro, como a vitamina B12 e o ácido fólico (vitamina B9), vitais para a saúde do sistema nervoso e para a prevenção da dermatite atópica. Além de vitamina D, que também está associada à função cognitiva, e o selênio, mineral com propriedades antioxidantes que protege o cérebro contra danos oxidativos.

Esse alimento ainda contém astaxantina, substância que confere a cor vermelha ou rosada após o cozimento e tem uma poderosa ação antioxidante e anti-inflamatória, evitando danos às células que levam a problemas de memória ou a doenças como Alzheimer.

3. Faz bem para a saúde cardiovascular

Segundo a nutricionista, a ingestão de vitamina B6, betacaroteno, vitamina D, magnésio, potássio, ômega 3 e astaxantinas por meio de alimentos tem um impacto significativo na diminuição da ocorrência de AVC (acidente vascular cerebral).

O ômega 3 ainda reduz triglicerídeos e a pressão arterial, e a astaxantina melhora o fluxo sanguíneo e reduz a oxidação do LDL (colesterol "ruim"), prevenindo a aterosclerose causada pela formação de placas e pelo enrijecimento das artérias, conforme artigo publicado no Molecules.

4. Fortalece a imunidade

Esse mesmo trabalho publicado no periódico Molecules reforça que a astaxantina melhora a resposta imune do organismo ao proteger as células de danos oxidativos. Sem contar que o camarão fornece minerais como potássio, ferro, magnésio e zinco, que atuam em importantes funções, incluindo a imunidade.

5. Protege a saúde ocular

Um estudo sobre a astaxantina publicado no periódico Marine Drugs afirma haver evidências de seus benefícios para a prevenção e o tratamento de várias doenças oculares, como a degeneração macular relacionada à idade, devido às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias desse composto. "Da mesma maneira, a substância atua na retinopatia diabética e na neuropatia diabética, suprimindo lesões microvasculares", acrescenta a nutricionista.

6. Tem ação antienvelhecimento

A astaxantina também contribui para melhorar a textura, a aparência e o teor de umidade da pele, além de reduzir os sinais de envelhecimento relacionados aos raios UVA do sol, contribuindo inclusive para reduzir o risco de câncer de pele.

7. Ajuda a regular o sono e o humor

O camarão é fonte de triptofano, aminoácido precursor da serotonina ("hormônio da felicidade") e melatonina, que apoiam o bem-estar mental ao regular o humor e o sono. "Por conta dessas funções, esses compostos são usados no tratamento e na prevenção de depressão, ansiedade, insônia e no processo de emagrecimento", comenta a nutricionista.

8. É gastroprotetor

Também por oferecer ômega 3 e antioxidantes (astaxantina), o camarão atua combatendo os radicais livres. "A astaxantina ainda tem uma função gastroprotetora, que reduz o risco de desenvolvimento de úlceras e da doença inflamatória intestinal, incluindo um grupo de condições que podem levar ao câncer colorretal", acrescenta Braga.

9. Pode ajudar nos sintomas da TPM e da menopausa

Esse fruto do mar contém minerais que auxiliam na redução dos inchaços, da sensibilidade mamária, das oscilações de humor durante a TPM, além de aliviar ondas de calor e melhorar a saúde mental na menopausa. Isso ocorre devido à concentração de magnésio e triptofano, fundamentais para controlar esses distúrbios metabólicos.

O alimento também é fonte de cálcio, indispensável para o bom funcionamento das células em todos os tecidos do corpo, incluindo músculos, nervos e glândulas que obtêm esse mineral do sangue. Sem contar que ainda reduz o risco de osteopenia e osteoporose, oferecendo benéficos para mulheres na pós-menopausa.

Riscos e contraindicações

O camarão é uma das principais causas de alergias a frutos do mar, devido à presença de uma proteína chamada tropomiosina. Por isso, caso tenha histórico do quadro com o alimento, não o consuma.

Outro ponto de atenção relacionado ao camarão é o seu conteúdo significativo de colesterol, que levantava preocupações sobre o risco de doenças cardiovasculares. No entanto, um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostra que o colesterol dietético não afeta negativamente o perfil lipoprotéico em pessoas com níveis normais de colesterol.

Além disso, o camarão elevaria mais os níveis do "bom colesterol" (HDL) quando comparado ao LDL, podendo ser incluído em dietas saudáveis de pessoas sem problemas nos níveis de lipídios. Já pacientes que apresentam níveis elevados de LDL, mesmo que seja por uma questão genética, precisam limitar o consumo desse fruto do mar. Nesses casos, vale consultar um profissional de saúde antes de incluir camarão na dieta.

Também não é recomendado consumi-lo frito, uma vez que esse tipo de preparo possui muita gordura saturada, que em excesso é prejudicial à saúde cardiovascular.

Outro grupo que deve moderar o consumo de camarão é o de pacientes com níveis elevados de ácido úrico, pois esse alimento é rico em purinas, que se transformam nessa substância no corpo. Em altas concentrações, ela pode acumular nas articulações e tecidos, causando condições como pedras nos rins e gota, uma forma de artrite com dor intensa, inchaço e vermelhidão.

O camarão selvagem ainda pode conter poluentes e metais pesados, dependendo do meio natural em que vive. Para minimizar esses riscos, escolha o alimento de fontes sustentáveis e seguras.

Esse fruto do mar tem o risco de estragar com facilidade sem a refrigeração adequada, por conta de sua composição rica em proteínas e água, criando um ambiente ideal para o crescimento de bactérias e microrganismos. Por isso, evite consumi-lo em locais sem refrigeração e com higiene limitada.

O crustáceo naturalmente possui baixo teor de sódio, por outro lado, o camarão seco, que é a versão salgada, apresenta níveis elevados da substância. Sem contar que esse processo artesanal pode ser realizado sem as medidas de higiene e segurança necessárias, aumentando o risco de contaminações por microrganismos que colocam a saúde em risco. Portanto, escolha sempre um bom fornecedor.

Como consumir

Na hora de comprar camarões, preste atenção em alguns detalhes: os frescos devem ter um cheiro suave, um corpo firme e aderente à carapaça, sem manchas escuras ou amarelas. E o congelado não deve ter sinais de cristais de gelo na embalagem, o que significa que foi descongelado e recongelado, podendo aumentar o risco de uma intoxicação alimentar.

Após a compra, mantenha refrigerado, guardando na prateleira de cima da geladeira (área com temperatura mais baixa), e prefira consumi-lo logo após a compra. No entanto, é possível conservá-lo por até dois dias no refrigerador.

Antes de consumi-lo, é importante retirar a cabeça e a tripa (aquela linha escura que fica no sentido longitudinal) com ajuda de um palito de dente e lavá-lo bem em água corrente antes de cozinhá-lo. Camarões pequenos geralmente podem ser consumidos inteiros.

O alimento pode ser preparado de várias maneiras: grelhado ou cozido no vapor para compor risotos, saladas e tacos de camarão, ou mesmo refogado para ser usado em molhos, recheios ou ensopados.

Evite preparos fritos em óleo submerso. Nesse caso, opte por usar a air fryer. Também dispense molhos muito gordurosos, pois aumentam o teor de gordura saturada.

Fonte: Damaris Braga, nutricionista especialista em saúde cardiovascular e oncologia, com especialização em fitoterapia.