Bebê de 1 ano é morto por pitbulls na Itália

SALERNO, 22 ABR (ANSA) - Um bebê de um ano e três meses foi morto por dois pitbulls na manhã desta segunda-feira (22), em Eboli, sul da Itália, enquanto a mãe da criança acabou ferida ao tentar salvar o filho.

De acordo com uma investigação inicial, o menino saía de uma casa no colo de um tio quando foi arrancado dos braços do homem pelos cães, que seriam dos moradores do imóvel, amigos da família do bebê.

"Foi uma agressão feroz e, apesar da intervenção de um tio do menino, não houve o que fazer", disse o prefeito de Eboli, Mario Conte. "É uma tragédia que deve servir de alerta a quem possui esses cães", acrescentou.

Uma tia do menino, Milena Santoro, contou à imprensa que os pitbulls nunca haviam visto a criança, mas não tinham histórico de agressões. "Talvez os cachorros tenham pensado que o menino fosse um perigo", declarou.

A Codacons, principal associação de defesa do consumidor na Itália, cobrou a instituição de uma espécie de "carteira de habilitação" para proprietários de raças de cães capazes de matar, como pitbull e rottweiler.

"Não há dúvidas de que existem raças potencialmente perigosas para as pessoas e que sua difusão apresenta forte aumento devido a modas e tendências do momento", alertou a associação. (ANSA).

