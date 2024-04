Autoridades do Equador recapturam suposto líder da gangue Los Lobos

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O gabinete do procurador-geral do Equador e a polícia nacional disseram na segunda-feira que recapturaram um conhecido suposto líder da gangue Los Lobos - Fabricio Colón Pico Suárez - que escapou da prisão em janeiro.

Pico, que é acusado de planejar um ataque ao procurador-geral, entre outros crimes, escapou de uma penitenciária em Riobamba em meio a uma onda de violência em todo o Equador, que incluiu a invasão de uma transmissão de televisão ao vivo por homens armados.

Ele foi recapturado em Puerto Quito, na província de Pichincha, segundo a polícia.

Pico, cujo pseudônimo criminoso é Captain Pico, de acordo com as autoridades, foi listado como um dos criminosos mais procurados do país.

Dois outros que fugiram com Pico foram detidos ao mesmo tempo, informou o gabinete do procurador-geral no X.

No fim de semana, o presidente do Equador, Daniel Noboa, obteve apoio significativo dos eleitores para uma série de medidas de segurança que, segundo ele, o ajudarão a combater o aumento acentuado da criminalidade.