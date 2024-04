Ataques com drones e foguetes atingem forças norte-americanas no Iraque, dizem autoridades dos EUA

BAGDÁ (Reuters) - Forças norte-americanas no Iraque e na Síria enfrentaram dois ataques separados de foguetes e drones explosivos em menos de 24 horas, informaram fontes de segurança iraquianas e autoridades norte-americanas à Reuters na segunda-feira, o primeiro relatado após uma pausa de quase três meses.

Pelo menos um drone armado foi lançado na base aérea de Ain al-Asad, que hospeda tropas dos EUA na província de Anbar, no oeste do Iraque, disse uma autoridade dos EUA.

Isso ocorreu depois que cinco foguetes foram disparados do norte do Iraque contra forças norte-americanas em uma base em Rumalyn, no remoto nordeste da Síria, no domingo, de acordo com autoridades norte-americanas e iraquianas.

Não houve relatos de vítimas ou danos significativos causados pelos ataques de drones.

No sábado, uma grande explosão em uma base militar no Iraque matou um membro de uma força de segurança iraquiana que inclui grupos apoiados pelo Irã.

O comandante da força disse que foi um ataque, enquanto o Exército afirmou que estava investigando e que não havia aviões de guerra no céu no momento. Os militares dos EUA negaram envolvimento.

Os ataques quase diários de foguetes e drones contra as forças dos EUA começaram em meados de outubro e foram reivindicados por grupos armados muçulmanos xiitas apoiados pelo Irã, conhecidos como a Resistência Islâmica no Iraque, que citavam o apoio dos EUA à guerra de Israel em Gaza.

Os ataques foram interrompidos no final de janeiro sob pressão das autoridades iraquianas e do Irã, após os mortais ataques aéreos de retaliação dos EUA no Iraque, depois que três soldados norte-americanos foram mortos em um ataque de drone em uma pequena base na fronteira entre o Iraque e a Jordânia.

(Reportagem de Timour Azhari)