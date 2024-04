Asfalto de calçada cede, 'engole' carro de lanche e deixa 4 feridos na BA

Parte do asfalto de uma calçada cedeu próximo a um ponto de ônibus na Avenida Centenário, na Barra, em Salvador (BA), e deixou quatro pessoas feridas, nesta segunda-feira (22).

O que aconteceu

O incidente ocorreu por volta das 6 horas de hoje nas imediações do shopping da Barra. Na ocasião, três pessoas compravam lanche do carrinho de um vendedor ambulante e todos despencaram no buraco.

Os quatro ficaram feridos. As vítimas receberam ajuda de outras pessoas que estavam próximas e, em seguida, foram atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Eles relataram dores musculares, cortes e foram encaminhados ao hospital. O carrinho de lanches ficou destruído devido o impacto da queda.

Vítima relatou que o incidente aconteceu "muito rápido", pegando todos de surpresa. "A água encobriu a gente e se não fosse o socorro dos meninos, que nos puxaram, a gente nem sabe o que aconteceria. Estou muito machucada, dolorida, foi um susto grande. Corri o risco de ir pelo córrego. Os meninos me puxaram para eu não ir junto com o córrego", declarou a mulher em entrevista à TV Bahia.

Obra recente no local. A região em que a calçada cedeu passou recentemente por uma obra de responsabilidade da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento). Em nota, a companhia informou que determinou o reparo emergencial do local e afirmou que prestará "a devida assistência para quem teve danos" no incidente. A empresa não esclareceu o que pode ter feito a calçada ceder.