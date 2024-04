Ações de Hong Kong saltam após medidas; China cai

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong saltaram nesta segunda-feira, com os investidores encontrando conforto na decisão do órgão regulador de valores mobiliários da China de promover o status da cidade a um centro financeiro global, embora as ações chinesas tenham caído.

A China facilitará a listagem em Hong Kong das principais empresas chinesas e expandirá o esquema de investimento transfronteiriço Stock Connect, informou a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na sexta-feira.

O link de investimento entre a China continental e Hong Kong será ampliado para incluir fundos de investimento imobiliário e ações denominadas em iuan listadas em Hong Kong. Além disso, a barreira será reduzida para fundos negociados em bolsa no âmbito do Stock Connect.

Enquanto isso, as ações asiáticas recuperaram algumas perdas nesta segunda-feira e os rendimentos dos títulos subiram, uma vez que os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio diminuíram, com os investidores voltando a buscar ativos mais arriscados.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,77%. O subíndice do Hang Seng que acompanha ações de energia caiu 2,7%, enquanto o setor de TI subiu 3,77%, o setor financeiro encerrou em alta de 1,64% e o imobiliário ganhou 1,56%.

O índice de Xangai caiu 0,67%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com baixa de 0,3%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,00%, a 37.438 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,77%, a 16.511 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,67%, a 3.044 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,30%, a 3.530 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,45%, a 2.629 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,59%, a 19.411 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,53%, a 3.225 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,08%, a 7.649 pontos.