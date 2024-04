Turista de Guarulhos morre após barco de pesca virar em Ilhabela; há dois desaparecidos

Um turista de Guarulhos, de 65 anos, foi encontrado morto em Ilhabela (litoral do Estado), no último sábado, 20, depois de ter saído de barco para pescar na região sul da cidade na sexta-feira, 19.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que a embarcação virou e que a vítima foi arrastada para uma encosta de rochas, próximo a um restaurante, onde o corpo foi localizado.

A vítima foi identificada como Tsuyoshi. No barco, ele estava na companhia de Albino Yoshimassa, de 71 anos, e Tairom, de 31, também moradores de Guarulhos, e que estão desaparecidos.

As buscas pela dupla vão para o terceiro dia e são coordenadas pelas equipes do 11º Grupamento de Bombeiros e pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo, que contam com a ajuda de lanchas e helicóptero Águia.

Segundo os Bombeiros, o trio teria saído para pescar por volta das 15h de sexta-feira, 19, em um barco pequeno de alumínio, partindo do bairro dos Borrifos. Perto das 21h, os tripulantes, porém, ainda não tinham voltado.

Conforme o registro da ocorrência, a caseira da hospedagem onde os pescadores estavam hospedados ouviu gritos vindos do mar e afirmou aos Bombeiros ter visto uma pessoa nas pedras, nas proximidades da costeira que dá acesso ao restaurante Nova York, no sul de Ilhabela.

Em uma primeira tentativa de busca, na noite de sexta, o corpo da vítima não foi localizado por conta da baixa luminosidade e pelo mar estar "revolto", como descreveu o Corpo de Bombeiros.

No dia seguinte, sábado, Tsuyoshi foi encontrado pelas equipes de resgate, que também localizaram as mochilas dos pescadores. Foi constatado o óbito e o corpo do turista foi levado para o Instituto Médico Legal de Caraguatatuba, litoral de São Paulo.

Os outros dois pescadores seguiam desaparecidos até a manhã deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas têm sido prejudicadas pela maré, fortes ventos e baixa visibilidade da área.