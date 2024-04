Vai viajar com seu pet? Confira 8 itens de segurança para ter no carro

Se o seu bichinho de estimação vai acompanhá-lo na estrada, é importante garantir que ele esteja confortável, em segurança e de acordo com a lei. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), levar o pet solto dentro do automóvel pode gerar multa de R$ 195,23 e mais cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Para evitar estragos no carro, acidentes de trânsito e respeitar o que a lei exige, há uma variedade de acessórios que podem ser adotados, como capas protetoras, cintos de segurança e caixas de transporte individual. Confira, a seguir, algumas sugestões:

Feita de malha;

Universal, pode ser instalada em todo tipo de veículo;

Conta com quatro cintos para proporcionar mais estabilidade e segurança;

Tem paredes reforçadas por duas barras horizontais, para deixar o animal seguro até mesmo em curvas;

Dimensões: 40 centímetros de comprimento x 36 centímetros de profundidade x 24 centímetros de altura.

Para transporte de cães e gatos até 15kg;

Feito de material durável, de acordo com fabricante;

Dimensões: 47 centímetros de comprimento x 45 centímetros de largura x 50 centímetros de altura.

Bolsa de tecido Oxford e poliéster; cinto de nylon e liga de zinco;

Suporta até 14 quilos;

Dimensões da bolsa: 45 centímetros de comprimento x 25 centímetros de largura x 28 centímetros de altura;

Expansível até 73 centímetros.

Feita de poliéster;

Aberturas laterais com tela garantem ventilação para seu pet;

Suporta até 8 quilos;

Com rodinha.

Peitoral para uso diário com cinto de segurança de 25,4 centímetros;

Com cinco pontos de ajuste;

Serve para cães com pescoço de 45,7 a 76,2 centímetros e peito de 61 a 86,3 centímetros.

Feito de nylon industrial e mosquetão de metal, é projetado para suportar fortes impactos;

Para cães de pequeno, médio e grande portes;

Tamanho ajustável.

Feito com tecido de 4 camadas, é à prova de arranhões e resistente à água;

Com âncora e fivelas para prender no automóvel;

Rede que suporta cães de até 45 quilos;

Pode ser usado na maior parte dos carros.

Protege banco e portas;

Cabe na maioria dos carros;

À prova de água e arranhões;

Dimensões: 44,45 centímetros de altura x 44,45 centímetros de largura e 137 centímetros de comprimento.

