Gosta de pasta de amendoim? Esta com de avelã e com Whey está por R$ 38

Se você procura um lanche com alto teor de proteína, pouco carboidrato e zero açúcar, mas não abre mão de um docinho, a Pasta de Amendoim Sabor Avelã com Whey Protein, da marca Dr. Peanut, pode ser o snack que faltava na sua dieta.

Sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL, com mais de 3 mil compras apenas no mês passado, ela é elogiada por seu sabor e cremosidade. Atualmente com 14% de desconto, ela sai por R$ 38,70. Confira a seguir mais detalhes sobre o produto, o que diz quem o comprou e quais são as principais reclamações.

O que essa pasta de amendoim tem de bom?

Com whey protein, tem 25% de proteína isolada;

Baixo teor de carboidratos;

Zero açúcar, é adoçada com xilitol;

Não contém glúten;

Pode ser consumida na tapioca, no shake, com frutas ou mesmo de colher;

Consistência cremosa;

Sabor avelã.

O que diz quem comprou?

A maioria dos consumidores (85%) deu nota máxima ao produto, com cinco estrelas. Já a nota média é 4,8. Confira algumas opiniões de compradores.

O produto é muito saboroso e bem homogêneo. Vale a pena demais pelo custo beneficio e pelo sabor, que é uma delicia. Recomendo muito!!! Vitor Rodrigues

Muito boa, deliciosa, cremosa e com pedacinhos de amendoim. Crocante na medida certa. Recomendo! Claudia

Essa pasta é perfeita! Muito boa. Comprem sem medo! Deliciosa! JBSilva

Essa pasta de amendoim de avelã é muito gostosa, não tem açúcar. Só cuidado que vicia. Recomendo apenas comer no café da manhã! Vale o investimento. Leandro Gomes Machado

Pontos de atenção

De outro modo, alguns consumidores estranharam o sabor e a consistência.

A receita mudou e perdeu cremosidade. O toque de avelã também foi aparentemente diminuído. A antiga era boa demais, não curti a mudança. Bianca Wright

O cheiro é idêntico ao de nutella, mas só isso. O gosto não é bom, pois no final tem é amargo (tipo de adoçante ruim). Desceu com um sorvete de creme, mas não serviu para meu objetivo, que era comer ele puro como um docinho. Eduardo Weber

