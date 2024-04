Grupo de Trump tem gasto intenso com advogados e Biden lidera arrecadação de fundos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O grupo político de Donald Trump, responsável por suas despesas legais, informou no sábado ter gasto 3,6 milhões de dólares em honorários advocatícios em março, drenando as finanças que apoiam a candidatura de Trump à Casa Branca, enquanto o republicano estava atrás do presidente Joe Biden na arrecadação de fundos.

Trump enfrenta quatro julgamentos criminais – incluindo um que começou esta semana – enquanto monta uma campanha cara para desafiar o democrata Biden nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

O grupo Save America, de Trump, que reportou os gastos à Comissão Eleitoral Federal, está gastando dinheiro em grande parte arrecadado de pequenos doadores, embora os fundos disponíveis possam recuar.

O grupo, que é separado da campanha de Trump, mas o maior de arrecadação de fundos antes do anúncio de sua candidatura, informou ter recebido pouco mais de 10 mil dólares em março de doadores.

O grupo conseguiu cobrir os gastos recebendo um reembolso de 5 milhões de dólares em dinheiro que havia dado anteriormente a um super grupo político que apoiava a campanha de Trump, conhecido como MAGA.

Embora o Save America não tenha divulgado os detalhes de quanto gastou em cada um dos processos judiciais de Trump, os registros mostram que, desde o início de 2023, gastou mais de 59 milhões de dólares em honorários advocatícios.

Trump esteve no tribunal esta semana como réu sob a acusação de falsificar registros comerciais para encobrir pagamentos secretos a uma atriz pornográfica.

Seus outros três julgamentos criminais pendentes estão relacionados aos esforços para reverter sua derrota para Biden nas eleições presidenciais de 2020 e às acusações de que ele manipulou indevidamente documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca em 2021. Trump também está apelando de uma sentença de fraude civil de 454 milhões de dólares, uma ameaça para suas finanças pessoais.

A operação política de Trump também enfrenta desafios monetários, mostraram divulgações à Comissão Eleitoral Federal.

Sua campanha relatou ter arrecadado 15 milhões de dólares em março, acima dos cerca de 11 milhões de dólares de fevereiro, mas não o suficiente para compensar o terreno financeiro com Biden, que tem tido uma vantagem persistente na arrecadação de fundos.

A campanha de Biden arrecadou mais de 43 milhões de dólares em março e terminou o mês com 85 milhões de dólares no banco. A campanha de Trump disse que terminou o mês com 45 milhões de dólares em dinheiro.

As pesquisas de opinião pública mostram que os dois estão em uma disputa acirrada.