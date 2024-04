O que causa gastrite? 4 alimentos que ajudam a aliviar a dor e 4 que pioram

Gastrite é aquela sensação de queimação no estômago que piora depois de comer. Trata-se de uma lesão inflamatória que pode ter vários graus e tipos —aguda, crônica e autoimune, por exemplo.

Uma causa comum da gastrite é a infecção provocada pela bactéria H. pylori, normalmente contraída no consumo de alimentos mal lavados.

O uso prolongado de substâncias como anti-inflamatórios, álcool, drogas e cigarro também irritam a mucosa do estômago.

Ainda existe a gastrite nervosa, causada por ansiedade e estresse.

Também é muito comum as pessoas chamarem de gastrite o que, na verdade, é uma dispepsia —a popular má digestão.

Portanto, antes de cravar que tem gastrite, é preciso obter um diagnóstico médico.

Abaixo, veja como aliviar a gastrite por meio da alimentação e o que comer ou não comer caso esteja sofrendo com o problema.

Melhores alimentos para a gastrite

Os legumes cozidos estão entre os melhores alimentos contra a gastrite Imagem: iStock

Legumes e verduras cozidos

O mais importante para controlar a gastrite é ter uma alimentação equilibrada e saudável. Mas, os alimentos cozidos são recomendados, pois facilitam a mastigação e a digestão, dando uma aliviada nas funções do estômago.

Você sabia? A maçã é um dos alimentos que aliviam a gastrite Imagem: Getty Images

Maçã

A fruta é conhecida por aliviar os desconfortos gástricos, por conta de seu efeito antiácido. Outra dica importante é comer alguma coisa no intervalo das refeições. A maçã, portanto, é um ótimo snack para não deixar seu estômago vazio.

Imagem: iStock

Sardinha

Os peixes, especialmente os de água fria, são uma ótima pedida, já que possuem ômega-3, que reduz a inflamação do estômago e, de acordo com alguns estudos, também impede o crescimento da bactéria H. pilory. O salmão também entra na categoria, mas opte pelos peixes selvagens e não os de cativeiro.

Imagem: iStock

Frutas vermelhas

Os flavonoides, compostos antioxidantes presentes em morango, amora, mirtilo e framboesa, por exemplo, são conhecidos pelo poder anti-inflamatório e cicatrizante.

Piores alimentos para a gastrite

Quem tem gastrite deve evitar exagerar no café Imagem: iStock

Café

A principal regra para quem tem gastrite é evitar o que sabe que faz mal, mas a cafeína tem um efeito direto na mucosa do estômago, provocando irritação. Se estiver de estômago vazio, passe longe da bebida.

Imagem: iStock

Refrigerante

As bebidas gaseificadas são ácidas e provocam a parede do estômago. Além disso, refrigerantes também levam dose de cafeína.

Imagem: iStock

Sucos ácidos

Os sucos de abacaxi ou de limão, por exemplo, são ácidos e podem provocar incômodos. Também não é aconselhável tomar líquidos de qualquer natureza durante as refeições. A lógica aqui é simples: o alimento precisa do ácido do estômago para ser digerido. E se jogamos líquido no estômago, este ácido fico mais diluído, o que tornará a digestão mais lenta.

Imagem: iStock

Molho de tomate

Por conta da acidez, também é recomendável comer com moderação.

Na dúvida sobre que alimentos evitar para a gastrite? Os embutidos fazem parte desse grupo! Imagem: iStock/VivaBem

Embutidos

É melhor evitar salsicha, linguiça, mortadela e bacon, que apresentam quantidades altas de sódio, gordura e aditivos químicos e provocam inflamações no organismo, além de outras doenças, como hipertensão e até mesmo câncer.

Imagem: iStock

Álcool

A bebida tem efeito irritante sobre a mucosa gástrica, já que aumenta o tempo de esvaziamento gástrico. Ou seja, o alimento acaba ficando mais tempo no estômago. Quando o paciente tem crise aguda de gastrite, tem que cortar o álcool, para não provocar erosão e até sangramento do estômago. Como não existe um limite seguro, muitos especialistas recomendam a retirada completa das bebidas alcoólicas do cardápio.

Fontes: Eduardo Antonio André, pós-doutor em gastroenterologia pela Universidade de Londres e membro da FBG (Federação Brasileira de Gastroenterologia); e Ricardo Machado de Minas, gastroenterologista do Hospital São Luiz Anália Franco (SP) com matéria publicada em 04/11/2021