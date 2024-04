Conheça o novo bairro nos arredores de Paris criado para os Jogos Olímpicos Paris 2024

Até 2017, quando Paris foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2024, o local onde hoje se encontra a Vila Olímpica era uma área industrial sem uso. Em torno dela, ganhou vida um projeto urbanístico de 53 hectares, o que equivale a cerca de 70 campos de futebol.Um novo bairro arborizado, dividido entre as cidades de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine e L'Ile-Saint-Denis, um legado que beneficiará a população, quando os mais de 20 mil atletas e para-atletas forem embora.

Maria Paula Carvalho, da RFI

O colombiano Gilberto Marín, morador da área, hoje caminha por um bairro ultramoderno. "Há três anos, só havia grandes áreas de terreno, e desde então vemos máquinas pesadas e muitos trabalhadores. É um projeto muito bonito. Fico surpreso de ver que tudo já esteja pronto para receber os atletas, onde eles vão poder descansar", diz.

A arquitetura colorida contrasta com os bairros operários do entorno. Mais de 9.000 árvores e arbustos foram plantados nas ruas onde foram erguidos 40 edifícios, com 3.000 apartamentos. Cada prédio foi imaginado por um arquiteto diferente, portanto nenhum é igual ao outro.

Batizada de Plaine Saulnier, essa nova zona geográfica de Paris será o principal legado da mudança metropolitana e territorial promovida pelos Jogos Olímpicos. Um bairro misto, conjugando habitação, escritórios, equipamentos públicos, comércio, atividades econômicas e culturais.

Nos arredores também ficam o Stade de France, o Centro Aquático Olímpico e a zona de imprensa dos Jogos.

Os alunos da escola Dora Maar não terão aulas durante as competições. A instituição de ensino fica praticamente no centro do novo bairro. "Da minha sala de aula, vejo toda a Vila Olímpica, todos os prédios novos de todas as cores, com muito vidro. Você pode ver o início da vegetação. Mas também vejo a nova ciclovia, a faixa para carros e ônibus," diz a professora de espanhol Belén López. "Os alunos estão muito motivados com a realização dos Jogos Olímpicos no seu bairro, porque temos alunos de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine e L'Ile-Saint-Denis, então acolhemos três cidades limítrofes", completa. "Todos os anos temos um projeto relacionado aos Jogos Olímpicos. Este ano, por exemplo, todas as turmas da nossa escola têm o nome de uma cidade que já sediou ou vai participar dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Por exemplo, fizemos uma viagem a Barcelona para que os alunos pudessem ver como aquela cidade evoluiu com os Jogos Olímpicos de 1992. Tentamos fazer com que eles vejam como sua cidade ou bairro muda com a chegada dos Jogos Olímpicos," conclui a professora.

Metrópole pós-carbono

O projeto foi pensado para uma metrópole pós-carbono, integrando os desafios das alterações climáticas. É como um grande laboratório para a construção das cidades do futuro: utilização de madeira na estrutura de prédios de no máximo 28 metros, a escolha pelo concreto de baixo carbono e de uma rede de aquecimento e refrigeração alimentada por energia geotérmica, para evitar o uso de ar condicionado.

As águas residuais também serão recicladas, em um nível de reutilização sem precedentes em França, que exigiu muito trabalho técnico. "Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e nos Jogos Olímpicos Londres 2012 eles estavam muito preparados, mas não tiveram a mesma pressão para reduzir as emissões de carbono", explica Gérard Wolf, coordenador internacional de Cidades Sustentáveis do Ministério das Relações Estrangeiras francês e membro do Comitê de Inovação da SOLIDEO, empresa responsável pelas obras olímpicas. "Hoje em dia, muitos países nos consultam e pedem para visitar a Vila, porque hoje todos os países têm problemas com as emissões de carbono. Por isso, querem saber como podemos reduzi-las para 47%, com as melhores práticas. Para eles, isso é importante quando sediam jogos ou para terem cidades mais sustentáveis", destaca.

Para chegar até aqui, a partir do centro de Paris, os usuários podem pegar as linhas 13 e 14 do metrô. A área também é servida por rodovias.

Assim que os Jogos Paralímpicos terminarem, no dia 8 de setembro, as portas serão abertas para que turistas e moradores possam desfrutar de um bairro renovado. "É um sucesso. A Vila dos Atletas foi entregue no prazo, dentro do orçamento, um legado que vai beneficiar os habitantes de Seine Saint-Denis, com todos esses novos prédios de moradia, escolas, comércio, escritórios, serviços. É uma imagem do poder transformador do esporte, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", explica a ministra dos esportes, Amélie Oudéa-Castéra. "É uma maneira de mostrar que o esporte muda vidas, inspira e transforma o nosso território", conclui.