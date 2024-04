'Caixão móvel': jeito rápido de ir ao cemitério é leiloado com preço de SUV

Um veículo bastante incomum está em leilão no site Bring a Trailer. Trata-se de um modelo personalizado no estilo dragster com espaço para um caixão em cima.

Esta esquife, que funciona como uma espécie de cockpit, é presa em um chassi feito especialmente para este veículo.

Como é o veículo

O modelo foi inspirado em um carro-caixão chamado de Drag-U-La, da série de TV The Munsters, de 1965.

O caixão é feito de fibra de vidro e tem 2,5 metros de comprimento. Seu motor é um Chevrolet V8 de bloco pequeno e suas especificações são desconhecidas. Há ainda um carburador Holley e um coletor de admissão Edelbrock.

Ele tem uma transmissão de três marchas automática e desacelera com freios a tambor.

O veículo ainda tem rodas de 15 polegadas. Na frente elas têm pneus Widetrack Radial, mas atrás possuem os enormes pneus slicks da Hoosier.

No momento do fechamento desta matéria, o veículo está com seu leilão em US$ 21.500 (cerca de R$ 114 mil na cotação atual - preço de SUV compacto no Brasil).

