Beckenbauer será homenageado com estátua em frente à Allianz Arena

O lendário astro alemão Franz Beckenbauer, falecido em 7 de janeiro aos 78 anos, terá uma estátua de bronze na esplanada que dá acesso à Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, anunciou neste domingo (21) uma associação de torcedores do clube bávaro.

A estátua do 'Kaiser Franz' terá uma escala de 1,5 (cerca de 2,70 metros). Ela será instalada sobre uma base em forma de losango da bandeira da Baviera e ficará localizado ao lado de outra, de Gerd Müller, maior artilheiro da história do Bayern e falecido no dia 15 de agosto de 2021, aos 75 anos.

Esta estátua "deverá relembrar a pose elegante e inesquecível do 'Kaiser' como maestro do jogo", explicou a fundação Kurt-Landauer Stiftung que leva o nome do ex-presidente do clube, criada em 2017 e que também promoveu a estátua de escala 1,5 de Gerd Müller, inaugurada em setembro de 2023.

O Bayern de Munique e a família de Franz Beckenbauer aprovou o projeto, explicou a fundação, e os torcedores do clube podem participar o financiamento por meio de doações. Os organizadores esperam que a inauguração ocorra dentro de um ano e meio.

O 'Kaiser' e o 'Bomber' se reunirão em frente à Allianz Arena, estádio para cuja construção Beckenbauer contribuiu durante sua gestão como dirigente do Bayern no início dos anos 2000.

