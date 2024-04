Brasileiro apontado como líder do PCC é preso em casa de luxo no Paraguai

O brasileiro Hugo Dylan Hilario, conhecido como "HG", foi preso em uma operação no Paraguai. Ele é apontado como uma liderança do PCC e foi detido em uma casa de luxo na cidade de Pedro Juan Cabellero, na fronteira.

O que aconteceu

Além de HG, também foram presos os brasileiros Henddryu Henrique Bento da Silva e Lucas Felipe Soares Melo. As prisões foram realizadas no âmbito da Operação Fronteira Segura IX, uma ação da PF (Polícia Federal) com a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai), segundo divulgaram hoje as duas polícias.

A suposta liderança do PCC responde na Justiça brasileira por diversos crimes, como: associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

A ação também apreendeu porções de maconha e armas. Foram apreendidos 3 fuzis, 123 cartuchos 223 mm, 1 pistola, 4 carregadores, 50 munições, veículos de luxo, joias e dinheiro em real, guaranis (moeda paraguaia) e dólares.

Os três são suspeitos de envolvimento em diversos homicídios no Paraná e em Santa Catarina. As mortes teriam relação com disputas entre facções criminosas.

O trio vai ser deportado para o Brasil, onde serão encaminhados ao sistema prisional, informou a Senad.

O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.