Tem intolerância? Confira 9 produtos zero lactose para incluir no cardápio

A intolerância à lactose afeta até 70% da população mundial em algum grau, segundo o NIH (Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos). O problema é causado pela incapacidade do organismo em digerir a lactose, um tipo de açúcar presente naturalmente no leite e seus derivados (queijos, iogurtes etc.).

E o setor alimentício se adaptou para atender o número crescente de pessoas interessadas no assunto ou que efetivamente têm intolerância à lactose. Hoje é fácil encontrar produtos zero lactose, e o diferencial desses alimentos é a enzima lactase. Ela ajuda o organismo a digerir a lactose e evitar sintomas indesejados.

No entanto, como o nível de intolerância à lactose é individual, é importante consultar um nutricionista para indicar medicamentos que contribuem para amenizar a condição.

A seguir, selecionamos 9 produtos zero lactose para experimentar:

Contém enzima lactase;

Não contém glúten;

Pode ser usado em receitas doces e salgadas.

É mais facilmente digerido por intolerantes a lactose;

Pode ser consumido puro ou em receitas;

Não deve ser ingerido por alérgicos à proteína do leite.

Zero lactose;

Sabor baunilha;

22g de proteína por porção.

Contém enzima lactase;

Fórmula leve e saborosa;

Bom para receitas em geral.

Zero lactose e zero adição de açúcares;

15 gramas de proteína;

Fonte de cálcio e baixo teor de gordura;

Sabor chocolate (há ainda outras opção de sabores, com preços variados).

Contém enzima lactase;

15 gramas de proteínas;

Fonte de fibras;

Sabor morango (há ainda outras opção de sabores, com preços variados).

Contém ferro, zinco e vitaminas A, C e D;

Não contém glúten;

Procure orientação de médico ou nutricionista se for oferecer a crianças;

Produto não substitui o aleitamento materno.

Contém enzima lactase;

Semidesnatado;

Combina com diversas receitas.

0% de lactose;

0% de gorduras totais;

Não contém glúten.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).