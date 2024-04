'Fica intenso por horas': por que perfume Nautica faz sucesso

Se você valoriza perfumes de boa qualidade, mas também gosta de economizar, esta oferta da fragrância Voyage for Men, da Nautica, pode interessar. Elogiada por consumidores por conta de seu cheiro "fresco", com notas de maçã verde, lótus e madeira, entre outros aromas, está com 22% de desconto na Amazon, parceira do UOL.

O produto, que conta com 100 mil avalições globais e tem nota 4,5 (de um total de 5) sai agora por cerca de R$ 155. Veja a seguir por que este perfume faz tanto sucesso (mais de 200 vendas só no mês passado) e o que diz quem o comprou.

O que esse perfume tem de especial?

Sua fragrância combina notas de folhas verdes e maçã verde (notas de topo); de mimosa, lótus e marinhas (notas de fundo); e de cedro, musgo de carvalho, almíscar e âmbar (notas de corpo);

Fresco, é adequado para uso durante o dia;

Tem cheiro discreto e duradouro;

Embalagem de 100 mililitros.

O que diz quem comprou esse produto?

O perfume Voyage for Men, da Nautica apresenta quase 100 mil avaliações de consumidores na Amazon, sendo 74% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,5. Confira alguns comentários de quem o comprou.

Perfume muito bom, preço muito bom. Não conhecia a fragrância e fiquei impressionado. Nota de saída muito boa. C cheiro fica intenso por várias horas, ótima fixação. Portuga

Muito cheiroso, agradável e fresco. Ideal para o verão ou para atividades físicas. Cheiro de limpo. Guilherme Dias dos Santos

Excelente perfume. Superou minhas expectativas. Suave e de duração média. Muito bom. Anderson

Pontos de atenção

A principal reclamação relatada é sobre a fixação do perfume, considerada baixa por alguns consumidores.

Não tem uma ótima fixação e projeção, o que já era esperado para um perfume aquático. Guilherme C.

Cheiro muito bom. Só não fixa. Cliente Amazon

