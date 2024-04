Garrafa para cães armazena água, comida e saco plástico; veja como funciona

Se você sai sempre carregado para o passeio com seu cachorro (e às vezes até esquece algum acessório em casa), a Garrafa 4 em 1 para Cachorros, da marca Henniu, pode ajudar. Ela reúne quatro funções: é garrafa de água, bebedouro, porta-ração e ainda armazena sacos plásticos - inclui até uma pá para coleta de fezes.

Outra vantagem é o preço. Na Amazon, parceira do UOL, ela está com desconto de 13% e sai por R$ 67,99. Confira a seguir mais detalhes sobre o produto e veja a opinião de quem já comprou.

O que essa garrafa tem de especial?

É 4 em 1: tem espaços para armazenar água (300 ml) e comida, funciona como bebedouro e guarda sacos plásticos;

Inclui pá para facilitar a coleta de fezes;

Graças à vedação de silicone, ela promete ser à prova de vazamentos;

Tem bebedouro em forma de O (adequado para a estrutura oral do cão), que funciona de forma simples: basta tocar no botão para a água da garrafa ser liberada;

Feita de plástico.

O que diz quem comprou?

Gostei muito. Ótima para passeio com pet. Jose Rodrigues Ferreira

O produto é bonito. Cliente Amazon

Pontos de atenção

Há relatos de consumidores que receberam o produto na cor errada e com peças a menos.

Veio faltando um acessório, o copo de ração. Cliente Amazon

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).