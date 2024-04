Filho do prefeito de Belém morre aos 16 anos; órgãos serão doados

O filho do prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (PSOL), morreu aos 16 anos neste sábado (20) após mais de uma semana internado em Santa Catarina por causa de um acidente vascular cerebral (AVC).

O que aconteceu

Arthur Rodrigues morava em Joinville (SC), com a mãe Bianca Rodrigues. Ele estava internado em um Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. A assessoria da prefeitura de Belém informou ao UOL que ele havia sofrido um AVC e que a confirmação da causa da morte ainda não estava oficialmente confirmada no início da tarde de hoje.

Hoje, Rodrigues anunciou que a família doará os órgãos do adolescente.

Sua jornada foi interrompida precocemente, mas seu espírito de solidariedade continuará vivo. Através da doação de seus órgãos, queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social.

A assesoria da prefeitura disse que o corpo será velado em Joinville (SC).

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), também se solidarizou com o prefeito. Ele disse ao UOL que as primeiras informações indicavam que que o corpo de Arthur seria cremado em Santa Catarina. A assessoria da prefeitura disse que ainda não possuía informações sobre esse tema.

"Ele era um jovem de 16 anos, cheio de luz e generosidade, e mesmo em seus últimos dias, nos deu lições de força e amorosidade", afirmou o prefeito Edmilson em redes sociais.

O presidente Lula se solidarizou com o prefeito. "Meus sentimentos a você e sua família, companheiro", disse ele em rede social. "Muita força nesse momento tão difícil."

O Paysandu, tradicional time de futebol do Pará, disse que pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um minuto de silêncio devido à morte do adolescente. A intenção era fazer a homenagem no jogo contra o Santos, na rodada da série B do Brasileirão.

O pastor e deputado Henrique Vieira (PSOL-RJ) disse que palavras não poderiam trazer conforto. "Oro para que Deus traga consolo e força à família e aos amigos enlutados. Recebam meu abraço!"