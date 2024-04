Conflitos se intensificam na fronteira entre Mianmar e Tailândia com rebeldes atacando tropas da junta

(Reuters) - A fronteira leste de Mianmar, com a Tailândia, foi palco neste sábado de intensos conflitos, disseram testemunhas e o governo tailandês, e quase 1.700 civis foram obrigados a fugir depois que rebeldes de Mianmar fizeram uma ofensiva para expulsar tropas da junta abrigadas há dias em uma ponte na divisa entre as nações.

Combatentes da resistência e rebeldes de uma minoria étnica tomaram a importante cidade de Myawaddy, um centro comercial, no lado de Mianmar da fronteira, no dia 11 de abril, uma grande derrota para militares da junta que, mesmo bem-equipados, estão sofrendo para impor sua superioridade e estão vendo sua credibilidade ser questionada no campo de batalha.

Testemunhas disseram que os lados tailandês e mianmarense da fronteira foram palco de explosões e grandes batalhas com metralhadoras, perto de uma estratégica ponte na noite de sexta-feira e manhã deste sábado.

A emissora de televisão tailandesa NBT, em postagem na rede social X, afirmou que as forças de resistência usaram metralhadoras de 40mm e jogaram 20 bombas, com drones, para atingir os cerca de 200 soldados da junta que recuaram desde um ataque rebelde coordenado em Myawaddy e postos do Exército, em 5 de abril.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente os fatos, e um porta-voz da junta de Mianmar não foi encontrado para comentar. O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, afirmou estar monitorando de perto a revolta, e que seu país está pronto para fornecer ajuda humanitária caso isso seja necessário.