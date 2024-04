Bancos multilaterais de desenvolvimento estão de olho em até US$400 bi a mais de empréstimos em dez anos

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) informou neste sábado que os líderes de dez bancos multilaterais de desenvolvimento se comprometeram a tomar medidas em cinco áreas críticas, incluindo espaço adicional para empréstimos, totalizando 300 bilhões a 400 bilhões de dólares na próxima década.

Após um retiro realizado em Washington, na sede do BID, paralelamente às reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, os bancos multilaterais de desenvolvimento disseram que o plano acordado envolve "medidas conjuntas para trabalhar de forma mais eficaz como um sistema" para tomar medidas sobre as mudanças climáticas.

O grupo inclui instituições como o Grupo Banco Mundial, o Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, o Banco Europeu de Investimento e o Banco Africano de Desenvolvimento.

(Por Marcela Ayres)