Godzilla da Quebrada: Ford deteriorado vira 'carro do Bryan' no Ceará

Papelão, fibra de vidro e chapa de aço. Foram esses materiais que o autônomo Francisco Ivan de Souza Lima, de 44 anos, usou para transformar um Ford Versailles, ano 91, em um modelo esportivo.

Apaixonado por carros tunados, o morador de Juazeiro do Norte (CE) conta que há dois anos comprou o Ford Versailles por R$ 3 mil. O carro estava bastante deteriorado e com o capô amassado.

"Sou muito fã de carro tunado desde quando saiu o primeiro filme dos Velozes e Furiosos. Eu sempre tive a vontade de construir um, pela questão de satisfação pessoal de criar e cuidar de cada detalhe", comenta o autônomo.

O autônomo trabalha com a confecção de painéis de identidade visual e não têm experiência em mecânica. Inspirado na foto de um modelo Nissan GT-R usado por Paul Walker em um dos filmes da franquia Velozes e Furiosos, ele passou a assistir vídeos na internet para aprender às técnicas e personalizar seu próprio automóvel - que ganhou o nome de "Godzilla da Quebrada".

"Comecei a fazer o carro com papelão e depois revesti com fibra de vidro. Mas percebi que fazer desta forma custaria muito caro e o acabamento não ficaria tão bom quanto eu queria. Então decidi usar também placas de aço", detalha Ivan.

Todo o processo foi feito manualmente na garagem da casa onde mora com a esposa e o filho de 1 ano e 8 meses. Cada passo foi gravado pelo autônomo e postado nas redes sociais.

Papelão, fibra de vidro e chapa de aço foram usados para a confecção do carro Imagem: Arquivo Pessoal

"Usei uma furadeira, lixadeira e uma serra tico-tico. Eu fazia o molde no papelão e ia cortando e soldando. Muitos dos materiais e acessórios usados no carro eu comprei no ferro velho, pela questão de preço. O ferro você lixa, pinta e ele fica como novo. Mas a chapa de aço eu precisei comprar em lojas de ferragem", acrescenta o autônomo.

O autônomo afirma que o valor final que gastou com a compra do veículo e personalização ficou em torno de R$ 20 mil.

Por não ter documentação regularizada, o carro não pode circular pela cidade. Segundo Ivan, as saídas com o veículo são apenas pelas ruas do bairro para testes.

"Tem como legalizar por eu ter todas as notas, mas é algo caro e por isso pretendo deixá-lo apenas para a exposição", diz.

Vem mais carro por aí

Com a finalização da construção do "Godzilla da Quebrada", o autônomo já faz novos planos: a construção de um carro infantil inspirado no Toyota Supra 1994, também da franquia de filmes "Velozes e Furiosos". O modelo foi escolhido por ser o preferido do filho de Ivan.

"Pretendo começar a construção dele no segundo semestre. Para esse carro, quero colocar um motor de moto, para que as crianças e também os adultos possam brincar", conta.

